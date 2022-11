Secondo la Gazzetta dello Sport, la notizia peggiore della serata nerissima di ieri dell'Inter arriva da un dato eloquente: il ko con la Juve è stato il quarto su quattro in uno scontro diretto in questo campionato dopo quelli con Milan, Lazio e Roma. "È un dato di fatto, abbiamo perso le sfide contro le nostre competitor, soprattutto in trasferta: in questi match dobbiamo fare di più. Non possiamo non andare in vantaggio quando creiamo così tanto come stavolta, ma bisogna migliorare nei dettagli perché queste partite sono sempre sul filo…", ha spiegato nel post partita Simone Inzaghi. Ieri 'tradito' dai suoi giocatori rappresentativi, compreso Nicolò Barella che, tra le pagine della rosea, viene definito un 'leone che si è trasformato in agnellino nell’azione del primo gol' bianconero quando non ha mostrato la giusta opposizione a Kostic. "Abbiamo lavorato sulle ripartenze per diversi giorni di ritorno da Monaco e poi abbiamo preso due gol in questo modo, in fotocopia", ha bacchettato il tecnico nerazzurro.