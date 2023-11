Dopo aver incassato 100 milioni per il percorso eccezionale dello scorso anno, l'Inter anche in questa stagione sta ricevendo grossa soddisfazione dai premi UEFA, che paga i club con bonus partecipazione, ranking storico, risultati e market-pool. E a tutto questo, ovviamente, si aggiungono i ricavi biglietti e indotto globale.

Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, in questa campagna europea, dopo appena 4 turni, l'Inter può già contare circa 60 milioni in più da aggiungere al proprio bilancio. Quella nerazzurra è la migliore tra le italiane, davanti a Napoli (53), Lazio (44) e Milan (41).