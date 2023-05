Se davvero Romelu Lukaku non sarà più il centravanti dell'Inter nella prossima stagione, il nome scelto dalla dirigenza nerazzurra per la sostituzione c'è già ed è Mateo Retegui. L'attaccante, si legge su La Gazzetta dello Sport di oggi, "continua infatti a studiare l’italiano con profitto. E nello stesso tempo, continua imperterrito a segnare".

La dirigenza si è mossa prima dell'esplosione mediatica. Aspetta ora che il giocatore torni in Italia per la Final Four di Nations League, allora sarà chiaro se ci sarà o meno il prestito bis di Lukaku. "E negli stessi giorni pure Mateo imboccherà una strada tra le tante: forte è la voglia di Italia (piace pure a Napoli e Roma), ma forte è l’interesse dell’Eintracht Francoforte", scrive la rosea."Se prosegue l’osservazione dei parametri 0, da Roberto Firmino a Marcus Thuram (più difficile), niente intacca l’interesse per Retegui. È seguito da scout ed emissari da oltre un anno e potrebbero bastare 18 milioni per portarlo a Milano: considerato l’ingaggio ridotto, non sarebbe poi una cifra differente dai 20 circa serviti per avere Lukaku un solo anno", sottolinea il quotidiano.