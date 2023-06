Lukaku dovrebbe restare, Dzeko dovrebbe partire, mentre la certezza resta Correa: lo seguono in Turchia, in un modo o nell'altro verrà ceduto. Chi al suo posto? "Ausilio ha sondato il terreno per Folarin Balogun, di proprietà dell’Arsenal, ma in questa stagione 21 volte a segno in Ligue 1 con il Reims - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Siccome la campagna acquisti nerazzurri dovrà chiudersi in attivo (non di 80 milioni come era previsto nel 2022-23, ma di 50-60), l’ideale sarebbe avere lo statunitense in prestito, ma l’Arsenal vuole monetizzare e chiede 40 milioni per poi dare l’assalto a Rice".

