L'eredità pesante di Skriniar andrà raccolta da un difensore fatto e finito: è diretta richiesta di Inzaghi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che vede Bergamo come meta di approdo per i desideri interisti. "Mentre parlava con l’Atalanta della possibilità (difficile) di un prestito di Demiral, l’Inter ha trovato una porta aperta per Rafael Toloi: l’azzurro 32enne ha il contratto in scadenza 2024 e conosce bene i trucchi della difesa a 3 - svela la rosea -. Dopo le prime chiacchierate, si entrerà presto nel vivo con un’offerta".

