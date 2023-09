La Gazzetta dello Sport conferma: Benjamin Pavard domani sera a San Sebastian contro la Real Sociedad farà il suo esordio con la maglia nerazzurra. Prenderà il posto di Matteo Darmian in una difesa che sarà composta da Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Francesco Acerbi, titolare nel derby, potrebbe essere risparmiato in vista di Empoli. Vista l'assenza di Hakan Calhanoglu, oltre alla soluzione Kristjan Asllani per Simone Inzaghi ci sono anche piste alternative come Henrikh Mkhitaryan (con Frattesi e Barella mezzali), Nicolò Barella (con Frattesi e Mkhitaryan mezzali) o Davy Klaassen (con Barella e Frattesi o Mkhitaryan mezzali). Il tecnico di Piacenza deciderà domani.

L'altro dubbio è sulla fascia sinistra con Federico Dimarco e Carlos Augusto in ballottaggio. L'idea di Inzaghi, rispetto a sabato, è quella di fare 2-3 avvicendamenti, non di più. Più cambi sono previsti invece domenica ad Empoli, trasferta per la quale scalpita per avere una maglia da titolare Marko Arnautovic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!