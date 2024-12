Benjamin Pavard e Francesco Acerbi restano a Milano e puntano il rientro in campo contro il Venezia, quando i compagni saranno tornati dall'Arabia dopo essersi giocati la Supercoppa. Inzaghi ha deciso di lasciare entrambi i difensori in Italia per proseguire con il lavoro personalizzato: il francese è ormai vicino al recupero dal guaio muscolare alla coscia sinistra, mentre l'italiano si era fatto nuovamente male quando aveva cercato di anticipare il rientro contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

Sia Pavard che Acerbi continueranno dunque il lavoro ad Appiano Gentile ogni giorno, escluso Capodanno: l'obiettivo dell'Inter è averli a disposizione per la ripresa del campionato, il 12 gennaio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

