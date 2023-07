"La telenovela con soggetto André Onana sembra davvero vicina a terminare: l’ultima scena dovrebbe essere girata nella metà rossa di Manchester, e anche presto". La Gazzetta dello Sport ormai, quindi, dà quasi per certo il passaggio del portiere ai Red Devils. Prima proposta rifiutata da 40+5, ora si passerà alla seconda. L'Inter vuole 60 milioni e tiene duro perché da questa cessione passerà tanto della strategia sul mercato estivo.

In aiuto di Marotta arriva la fretta di Ten Hag che vuole Onana il prima possibile considerando la tournée americana che partirà il 20 luglio, fra sole due settimane. "Se è vero che il capitolo Lukaku è tecnicamente sganciato da quello di André, dal punto di vista temporale una vicenda va a ruota dell’altra - si legge -. È un incastro complessivo quello cercato dall’a.d. Beppe Marotta e dallo stesso Ausilio. Non a caso, l’appuntamento con i Blues sarebbe stato preso già in questa settimana solo con una risoluzione veloce del caso Onana. Quando lo United accontenterà l’Inter, verrà poi spedita a Londra una prima proposta per rendere Romelu nerazzurro al 100%: un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo a 30".

Non solo Lukaku, perché poi i nerazzurri daranno la caccia al nuovo numero 1. "Sono assai diminuite, infatti, le possibilità che rinnovi il vecchio capitano Handanovic, il cui contratto è scaduto a fine giugno. I nerazzurri pensano così a un baby di sicuro talento da inserire e il gradimento più alto va per Anatolij Trubin, 21enne stellina ucraina dello Shakhtar: si proverà ad arruolarlo a un prezzo non esagerato, tra i 10 e i 15 milioni. E in più si cercherà di mettergli accanto un portiere navigato, quasi una chioccia: da Keylor Navas in uscita dal Psg al prestito di Sommer dal Bayern".

