Per l'Inter, la qualificazione diretta agli ottavi di Champions è quasi cruciale in chiave campionato/scudetto: come spiega la Gazzetta dello Sport, evitare gli spareggi Champions equivale a giocare due gare in meno, a risparmiare energie, ad abbassare il pericolo infortuni. Insomma, a parte un incasso in meno dal botteghino, per il resto solo tanti vantaggi. E, visti i risultati di ieri, basteranno 4 punti tra Sparta Praga e Monaco per avanzare senza spareggi.

Inzaghi, stasera, si affiderà alla Thu-La: Thuram e Lautaro saranno in campo dal 1' come mai gli era capitato in questa edizione di Champions. Capitan Lautaro è uscito dal tunnel dell’astinenza con tre gol nelle ultime quattro giornate di campionato, contro Cagliari, Bologna ed Empoli, senza dimenticare il centro in Supercoppa contro il Milan a Riad - sottolinea la rosea -. Domenica contro l’Empoli, la Thu-La è ritornata a colpire: un gol Lautaro e uno Thuram, anche se sono state reti “disgiunte”, nel senso che i due non erano in campo nello stesso momento quando hanno colpito. Dettagli. Non capitava dal 10 maggio, nella trasferta a Frosinone a scudetto già vinto.

"L’Inter è una squadra matura, forse Inzaghi ha raggiunto l’apice del suo ciclo nerazzurro. Il problema è uno: dietro Thuram e Martinez, non ci sono attaccanti dello stesso livello. Chissà che prima o poi non si svegli Mehdi Taremi. L’iraniano in Champions ha segnato 11 gol, due in meno di Lautaro, ma in 32 presenze, non in 50 come l’argentino", ricorda la Gazzetta.