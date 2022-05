Reinventato da Mourinho come mezzala d'inserimento, Henrikh Mkhitaryan è diventato un obiettivo per l'Inter. L'armeno non ha ancora rinnovato con la Roma e per i nerazzurri può essere un'occasione a parametro zero per completare il reparto e offrire a Inzaghi una grande alternativa di qualità ai tre titolarissimi.

Lo conferma la Gazzetta dello Sport che spiega la situazione: "Mkhitaryan è in scadenza di contratto, un anno fa rinnovò l’accordo con il club giallorosso per una sola stagione a cifre molto elevate. Si è parlato di un premio alla firma di circa un paio di milioni e un ingaggio di circa 3,5 milioni, nonostante si temesse che il suo rapporto con Mourinho non fosse brillante per via di poco felici trascorsi al Manchester United. Invece lo Special One lo ha fatto diventare un suo pretoriano e, in mancanza di un regista, spesso ha affidato a lui questo compito, dicendo come fosse «il migliore» a interpretare un ruolo non suo. Morale: un paio di mesi fa il portoghese ha detto: «Io voglio che resti, Micki vuole farlo e la dirigenza è d’accordo». Tutto però è scivolato avanti, cioè a fine stagione, come hanno deciso i Friedkin per tutti i rinnovi".