Il progetto del nuovo stadio a San Siro si è arenato. E' quanto scrivono oggi i colleghi della Gazzetta dello Sport, in un pezzo in cui provano a delineare gli scenari in base alle intenzioni di Inter e Milan, contrari a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza avere garanzie dal Comune di Milano. Le due società si sono dette disponibili al dibattito obbligatorio per legge, ma per arrivare a questo punto è necessario presentare nuovi progetti, che per ora non sono stati disegnati.