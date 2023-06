Il Milan fa sul serio per Romelu Lukaku. O almeno ci prova. I rossoneri, riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, hanno parlato con il Chelsea e non solo con i rappresentanti del belga, formulando anche una vera e propria offerta d’acquisto per il giocatore. Quello che succederà è ancora da decifrare, ma "adesso in qualche modo l’Inter è all’angolo su Lukaku - si legge -. Perché i dirigenti di Zhang hanno capito una volta di più che non sarà possibile percorrere la strada di un altro prestito per l’attaccante. La comunicazione è arrivata forte e chiara dallo stesso Chelsea all’entourage di Lukaku, in particolare a Sebastien Ledure, l’avvocato che segue da vicino il belga e che lo scorso anno fu il protagonista assoluto della trattativa per il ritorno all’Inter di Romelu. Chi vuole il belga, deve prenderlo a titolo definitivo. E la cifra è nota: 40 milioni di euro".

Big Rom è ora davanti ad un bivio e ha due opzioni concrete per il suo futuro. "Il Milan, pista che Romelu esclude a priori - sentenzia la rosea -. Oppure l’Arabia Saudita, nello specifico l’Al Hilal, che gli ha messo sotto il naso un triennale da 30 milioni di euro netti a stagione. È un pressing infinito, cominciato nelle ore immediatamente successive alla finale di Champions di Istanbul con un incontro nell’hotel George V di Parigi. E ribadito anche nelle ultime ore. L’Al Hilal non si arrende, anche a fronte dei no ricevuti dal belga. L’ultimo dei quali, però, si racconta sia stato meno perentorio dei precedenti. Perché Lukaku sa che la sua permanenza all’Inter è ormai complicata".

L'Inter farà comunque un tentativo, Rom si attende dai nerazzurri un affondo deciso. Altrimenti è pronto a prendere in considerazione altre opzioni. La sua priorità è l’Inter, in seconda battuta resiste la voglia di giocare in Europa (possibilmente non in Premier League).

