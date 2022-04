Simone Inzaghi potrebbe partire verso Torino con la rosa al completo, come successo poche volte in stagione. Come aggiorna La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle ultime ore sono migliorate a vista d’occhio le condizioni di Stefan de Vrij, fermo per una distrazione al polpaccio dalla notte di Anfield. "Ieri l’olandese non ha partecipato al primo vero allenamento a ranghi completi dopo i vari impegni con le nazionali, ma oggi dovrebbe tornare in gruppo" aggiorna la rosea, specificando che si va verso una convocazione per riaverlo almeno in panchina. A completare il terzetto difensivo contro la Juventus ci sarà quindi D’Ambrosio, con Skriniar pronto a slittare come centrale.