Ben presto le rotazioni di Inzaghi potrebbero iniziare a coinvolgere anche il ruolo del portiere. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, sta per arrivare il momento di Martinez: già domani a Empoli oppure domenica contro il Venezia a San Siro potrebbe arrivare il debutto in gare ufficiali con l'Inter per l'ex Genoa. Arrivato in estate per 13 milioni, è uno dei quattro giocatori della rosa interista non ancora impiegati da Inzaghi insieme al terzo portiere Di Gennaro, il difensore Palacios e Buchanan.

In vista del match di domani al Castellani, previsto il solito turnover. La rosea immagina Asllani dal 1' dopo la panchina con la Juve quando non era ancora al meglio. Ieri si è allenato regolarmente e domani potrebbe partire dall'inizio. Restano ai box Acerbi e Calhanoglu (lavorano per il Venezia) e Carlos Augusto.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

