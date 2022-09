Riecco Romelu Lukaku. Inzaghi, per uscire dalla crisi, si aggrappa anche a Big Rom. "Mentre guariva un po’ alla volta, vedeva la sua Inter regredire pericolosamente. Anche a Londra, Rom palpitava in tv ogni settimana vedendo il nerazzurro, figurarsi quanto soffra adesso che è tornato per riprendersi la corona cittadina - scrive la Gazzetta dello Sport -. La buona notizia per Simone è che da oggi Rom inizia a lavorare sul campo, sotto il controllo dello staff, passo avanti importante nel recupero dopo settimane passate tra piscina, sala pesi e infermeria. La prossima settimana, invece, lavorerà direttamente con la squadra per preparare la sfida in casa col vecchio maestro Mourinho: se tutto continuerà ad andare bene, Lukaku dovrebbe essere al suo posto al centro dell’attacco dopo la sosta".