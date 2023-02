Il derby è stato la controprova dopo la buona prestazione con l'Atalanta: Romelu Lukaku sta tornando davvero. "Il belga è subentrato a Dzeko, mettendo la sua fisicità al servizio della squadra e facendo intravedere sprazzi di vecchio Lukaku - conferma la Gazzetta dello Sport -. Non siamo ancora sui livelli da “incredibile Hulk” a cui ci aveva abituato nella prima avventura interista, ma Romelu è sembrato un giocatore ritrovato , nella caparbietà e nell’intensità della sua azione. Ora Inzaghi studia il percorso migliore per aggiungere brillantezza, indispensabile per poter fare di Romelu un’arma per tentare una cavalcata anche in Europa".

E allora? L'ultimo step può essere solo uno: mettere tanti minuti nelle gambe in gare ufficiali. Solo così si ritrova la forma top. Infatti - secondo la rosea - Big Rom potrebbe partire titolare lunedì prossimo in casa della Samp, invertendo la staffetta con Dzeko. Nel mirino c'è la sfida al Porto in Champions e quei quarti che mancano dalla stagione post-Triplete. "Romelu ha un conto aperto con la fortuna, che quest’anno sembra avergli voltato le spalle. Sognava un Mondiale da re, ma in Qatar ha rischiato di non esserci ed è rientrato con i segni della delusione sul viso - ricorda il giornale -. Ora ha voglia di riprendersi il tempo perduto e di riconquistare la fiducia dell’ambiente. Da qui a fine stagione dovrà tornare indispensabile per convincere l’Inter a riaprire il tavolo delle trattative col Chelsea e riportarlo definitivamente a Milano".