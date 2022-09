Niente da fare: Romelu Lukaku resterà a guardare anche contro la Roma. "Per la quinta volta consecutiva in campionato, per la settima partita stagionale. Niente Roma, quindi. E pure il Barcellona adesso è a fortissimo rischio - conferma la Gazzetta dello Sport -. Il campionato dell’Inter ripartirà, ma senza Romelu Lukaku nel motore nerazzurro, ancora costretto ai box dall’infortunio al bicipite femorale accusato in allenamento a fine agosto. La tabella di recupero diceva 20 giorni, ma siamo già oggi al mese di assenza. Un tempo lunghissimo che – soprattutto – sembra non finire mai".

Le sensazioni degli ultimi giorni erano state positive, ma poi Big Rom ha sempre continuato a lavorare a parte, seppure in campo e non più in palestra. Nessuno intende correre rischi di ricadute e la muscolatura imponente del belga richiede evidentemente maggior tempo per tornare al top. "La logica ha consigliato di rinviare il rientro, ma accende così un altro allarme: un giocatore che non può essere convocato il sabato per un guaio muscolare di lungo corso, come può andare in panchina settantadue ore dopo e garantire almeno 15-20 minuti di possibile aiuto alla squadra? Ecco perché anche la convocazione per la sfida di Champions League di martedì sera contro il Barcellona è quantomeno in forte dubbio. Di sicuro, nel primo vero bivio nel viaggio europeo verso gli ottavi, l’Inter dovrà fare a meno del suo leader d’attacco dall’inizio, il resto si capirà nei prossimi giorni", spiega la Gazzetta. E in questa stagione Lukaku ha già saltato più partite rispetto a quelle perse nel primo biennio interista.