Da Appiano Gentile arrivano buone notizie per l'Inter, attesa lunedì dalla sfida casalinga contro l'Empoli. La prima è legata a Romelu Lukaku, tornato a lavorare pienamente in gruppo e sempre più vicino al pieno recupero. "Era in panchina per ogni evenienza contro il Milan, ma le possibilità di giocare almeno una parte di gara lunedì contro l’Empoli ora crescono. Al momento, dovrebbe avere circa un tempo nelle gambe e, viste le ultime ricadute, Inzaghi ha comunque deciso di andare avanti con estrema cautela: più che Rom, a insidiare la coppia Lautaro-Dzeko è soprattutto Joaquin Correa", aggiorna La Gazzetta dello Sport.