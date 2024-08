Dopo il tutto per tutto tentato per recuperare in vista del match contro l'Atalanta, gara alla quale Lautaro Martinez vuole esserci, il capitano nerazzurro potrebbe non essere un semplice convocato. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, il Toro "è pronto a riprendersi il posto da titolare".

Sebbene lo staff valuterà tutti i rischi del caso, il capitano vuole giocare il primo grande appuntamento stagionale e come riferisce la Rosea è già "in pieno ballottaggio con Taremi", titolare al fianco del Tikus nella prima a San Siro contro il Lecce.

