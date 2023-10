Nove gol in sette partite di campionato: il ritmo folle a cui sta viaggiando Lautaro Martinez in questa Serie A è persino superiore a quello tenuto da Ciro Immobile e Gonzalo Higuain, bomber storici del torneo con 36 reti in 38 giornate. "Logico pensare che difficilmente potrà continuare a questa velocità di crociera. Il Toro ha un guaio da risolvere, in questa speciale rincorsa, e un assist da sfruttare. Il guaio è legato a quei periodi di astinenza che puntualmente capitano, lungo le sue stagioni, e che l’argentino s’è proposto di risolvere anche con una crescita mentale. L’assist invece è legato alla persona di Inzaghi. Perché proprio con Simone in panchina Immobile eguagliò il record di Higuain", evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Un aiuto per raggiungere queste statistiche arriva anche dallo status di stacanovista dell'argentino, che non salta una partita da un anno e mezzo: 74 presenze di fila, l’ultima assenza è targata 9 aprile 2022, per squalifica. Il paradosso è andato in scena sabato scorso all'Arechi: l'ex Racing aveva bisogno di riposare e ha riposato, ma ha anche giocato dei minuti dove ha trovato il record storico di quattro gol segnati uscendo dalla panchina.

