E' un'Inter da 7, secondo la Gazzetta dello Sport, quella che a Cagliari non ha voluto arrendersi all'idea di cedere la corona di campione d'Italia al Milan. Stessa valutazione per il suo allenatore, Simone Inzaghi: "L'Inter gioca in maniera riconoscibile da mesi ed è il suo merito più grande. Ha voglia di crederci fino alla fine e lo trasmette ai suoi". Mezzo voto in più per Lautaro Martinez, MVP indiscusso dell'Unipol Domus: "Riempi la partita di tante cose, gol -25 stagionali - fanno parte di una collezione preziosa. Pericolo costante, condanna per i rivali".