L'allarme era già stato smorzato da Inzaghi in conferenza stampa dopo il match di martedì e ieri è definitivamente rientrato osservando la seduta di lavoro ad Appiano Gentile.

Lautaro Martinez sta bene e non ha alcun tipo di problema fisico. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, l'argentino aveva chiuso il match con la Stella Rossa con un pizzico di apprensione: i più attenti l'avevano visto claudicante proprio negli ultimissimi istanti di gara. Colpa di una ginocchiata ricevuta da un avversario, la cosiddetta "vecchietta".

L'allenamento di ieri mattina lo ha confermato: il capitano dell'Inter ha regolarmente lavorato in gruppo, insieme a chi era partito dalla panchina martedì sera e a chi non era entrato in campo.