Come sta Lautaro? Bisogna attendere gli esami che saranno ripetuti in Italia. L'argentino, dopo aver abbandonato il ritiro di Ezeiza, forse già domani sarà in Italia e, probabilmente, lunedì verrà valutato dallo staff medico nerazzurro per capire meglio il problema alla coscia sinistra.

Come informa la Gazzetta dello Sport, i medici dell'Inter sono rimasti in contatto con quelli argentini, che tre giorni fa avevano sottoposto l'attaccante a risonanza. Lo stesso Lautaro l’aveva detto appena arrivato, sentiva un pizzico al bicipite femorale sinistro: il fastidio era il regalo del sovraccarico di fatica in casa dell’Atalanta. Durante la sfida con la Dea, infatti, l’argentino si era tenuto per lunghi minuti la coscia, poi aveva detto di no col ditino alla panchina che pensava di cambiarlo. Anzi, poco dopo, aveva pure messo il fiocco alla partita segnando il 2-0. "Il sospetto è che quell’affaticamento abbia poi preso la forma di una elongazione non troppo profonda, e ciò basta per non ascoltare urla disperate da Appiano - spiega la rosea -. In realtà, però, si aspetta prima un resoconto clinico per avere un orizzonte preciso. Solo alla luce dei risultati, sarà possibile capire se il Toro salterà effettivamente la partita del 30 marzo a San Siro con l’Udinese e, nel caso, se sarà soltanto quella l’unica assenza del capitano".

Prudenza: nessuno intende sbilanciarsi. E c'è da credere che non verranno corsi rischi inutili considerando gli impegni decisivi del mese di aprile. La Gazzetta racconta di un Lautaro determinato come al solito, con la voglia di vederci chiaro al più presto, anche se un ritorno in Italia immediato non sarebbe servito. Gli hanno dato fastidio le illazioni lette e ascoltate in queste ore: tutti conoscono l'attaccamento del Toro alla nazionale, figurarsi quanto possa rodergli dover saltare Uruguay e Brasile...