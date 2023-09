Allarme attacco in casa Inter. Le punte titolare sembrano in debito d'ossigeno e il ko di Arnautovic deprime le velleità di rotazioni di inizio stagione. "Capitan Lautaro è già spremuto in quest’alba di stagione: avrebbe bisogno di respirare un attimo e vedere gli altri sgomitare al posto suo dopo sette battaglie combattute dall’inizio. Accanto a lui, Marcus Thuram ha almeno riposato in Champions, ma pare tornato a graffiare senza mordere: dopo i lampi con Fiorentina e Milan, da un paio di partite ricade nel peccato originale sotto porta - si legge sulla Gazzetta -. Ma il problema più grosso è alle spalle, è il vuoto crescente dietro a loro, alla Thu-La che ha pure diritto a una serata-no dopo diverse notti di fatica e impegni in nazionale".

Secondo il quotidiano, infatti, sono le alternative a scarseggiare. Detto di Arnautovic, resta Sanchez. "In terra basca ha prodotto il miracolo di un pari inatteso - il talento cileno è fatto così, si nutre di lampi improvvisi -, ma ieri il numero 70 ha solo aggiunto confusione. Lautaro e Thuram insieme promettono comunque scintille, una volta superato questo appannamento, ma occhio alle rotazioni: l’a.d. Marotta ha confermato che non verrà comprato nessuno e allora meglio ingegnarsi".

