Lautaro vuole cancellare il digiuno di gol che dura dal 28 febbraio e va a caccia del record nei derby di Shevchenko.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, finora, contro il Milan, per l'argentino sono arrivate 10 vittorie, 2 pari e 3 ko, con 8 gol e 3 assist. Nella classifica marcatori delle sfide tra Milan e Inter si è già messo alle spalle gente come Altafini (Milan), Lorenzi, Boninsegna e Altobelli (Inter), tutti a quota 7 reti. Mazzola, uno degli uomini simbolo della Grande Inter, e Milito, il centravanti del Triplete, stanno più giù, a sei. Con una doppietta, il Toro salirebbe a dieci e acciufferebbe Ibrahimovic e Candiani, attaccanti che hanno giocato sia nel Milan sia nell'Inter.

Il grande target, però, è quello di puntare a Sjhevchenko, primo con 14 reti, mettendosi alle spalle Meazza (13), Nordahl e Nyers (11).

