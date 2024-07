Continua ad echeggiare, tra i corridoi di mercato, il nome di Albert Gudmundsson, l'attaccante del Genoa, entrato da mesi nel mirino dell'Inter e tornato però alle cronache anche per un possibile ritorno di fiamma con la Fiorentina. Quanto possibile possa essere il connubio tra l'islandese e il club viola, vicinissimi già a gennaio, saranno i prossimi giorni a dirlo: i toscani nelle ultime ore sono tornati a pensare al classe '99, ma "per adesso è un'idea che ha bisogno di un'accelerata per trasformarsi in proposta".

Gli ostacoli per la società di Commisso non mancano, ma "se i viola vogliono riprovarci significa che uno spiraglio è possibile" si legge sul Corriere dello Sport che spiega come il primo nodo da sciogliere siano le pretese del club ligure. Da capire infatti "se il Genoa possa abbassare le proprie pretese e sarà fondamentale anche la volontà del giocatore e se sia disposto a trasferirsi in riva all'Arno" ma non solo. Anche la concorrenza non manca: "l'Inter sembra aver mollato la presa, ma rimane sempre vigile su un profilo che ha tenuto nei radar. E poi c'è sempre la tentazione Arabia ma anche la Premier League che possono all'improvviso essere dietro l'angolo. E forse è proprio l'Inghilterra l'avversaria da battere" scrive sicuro il CdS.

Da non sottovalutare però anche il rapporto fra il tecnico del Genoa, Gilardino e il giocatore, filo non semplice da spezzare come mostrano anche le immagini dei due in vacanza insieme. Il campione del mondo 2006 ha lasciato all'attaccante "ampia libertà di scelta lo scorso gennaio quando aveva alcune offerte e la possibilità di essere ceduto. Poi lo ha abbracciato alla fine del mercato, felice di poter contare ancora su di lui".

