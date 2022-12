La Croazia elimina il Brasile dal Mondiale e vola in semifinale, dove affronterà l'Argentina. Uno dei migliori in campo contro i verdeoro è stato l'interista Marcelo Brozovic, premiato con un 7 in pagella da La Gazzetta dello Sport: "Irretito da un tunnel di Neymar, abbiamo temuto che gli patisse la brocca, ma ha tessuto e ricucito il gioco fino all'esaurimento", scrive il giornale.