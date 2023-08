Oltre che con la vittoria e i primi tre punti, Simone Inzaghi torna a casa con la consapevolezza che, con il rinforzo in difesa e in attacco, "la rosa sarebbe pronta per lo scudetto sfuggito nelle ultime due stagioni" si legge sulla Gazzetta dello Sport. Ed è proprio alla difesa che la dirigenza nerazzurra sta dedicando particolarmente attenzione in questo momento, concentrandosi sull'obiettivo del momento per quella zona del campo, Benjamin Pavard. Per il francese del Bayern Monaco, Marotta si è detto fiducioso, ma a giudicare dalle ultime vicissitudini meglio andarci con i piedi di piombo. Ma l'Inter vuole Benjamin e Benjamin vuole l'Inter e l'attrazione reciproca tra le due parti non si placa neanche di fronte alla rigidità bavarese e al corteggiamento del Manchester United: "La trattativa per il francese prosegue a dispetto di tutto".

"L'affare è complesso, va avanti a singhiozzo tra telefonate informali e mail ufficiali, nonostante Thomas Tuchel si sia impuntato per tenere il centrale e nonostante ci sia ancora un margine non semplice da colmare tra match col Werder: il corteggiamento interista che arriva da lontano, già dall'anno scorso con un picco di passione a gennaio, ha attecchito di più rispetto ai tentennamenti dello United, deciso a muoversi per lui solo da poco". Il club tedesco stesso, dinnanzi ad una volontà così forte dell'atleta si è detto disponibile a fare in modo che la trattativa possa andare in porto, ma "non intende abbassare troppo l'asticella: per questo è in atto un grande lavoro diplomatico" gestito da Marotta in prima persona, in "rapporti privilegiati con i colleghi in Baviera". Nel frattempo, il difensore "è tornato in campo dopo la panchina tutt'altro che casuale di Brema" mentre con la testa e con i social è già a Milano.

