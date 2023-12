Dopo i sorpassi e contro-sorpassi, stavolta c'è direttamente l'allungo. La Juve, nell'ormai solito anticipo del venerdì, si era fermata a Genoa sull'1-1, mentre l'Inter accelera a Roma, batte la Lazio 2-0 e si stacca a +4 sulla storica rivale bianconera.

Secondo la Gazzetta dello Sport, questo successo assomiglia tanto a una fuga: i 4 punti di vantaggio raccontano, peraltro, ancora non adeguatamente la superiorità interista. E allora riecco i dati che incoronano correttamente la squadra di Inzaghi: miglior attacco (39 gol), 15 più della Juve; miglior difesa (7); 11 clean sheet in 16 partite, come nessun altro nei 5 campionati top; una striscia di 10 risultati utili (8 vittorie) dopo lo scivolone con il Sassuolo. Insomma, non sembra esserci spazio per le altre.

Inoltre, Inzaghi ha finalmente sfatato anche l'ultimo tabù: mai aveva vinto in casa della sua ex Lazio. La strada è giusta.