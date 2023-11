Con la condizione di Cuadrado ancora da monitorare (ma il colombiano spinge forte e vuole tornare in gruppo la prossima settimana per esserci contro la Juve), l'Inter continua a scandagliare il mercato in cerca di un profilo idoneo per la fascia destra. Inzaghi non può rischiare di ritrovarsi con gli uomini contati nella seconda parte di stagione e così il file che porta a Tajon Buchanan è stato riaperto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il canadese è un prospetto che piace al pari dell'argentino Agustin Giay del San Lorenzo. Buchanan va in scadenza nel 2025, non ha rinnovato il contratto e questo potrebbe favorire l'Inter che, a prescindere da Cuadrado, sta visionando con attenzione l'evoluzione dell'esterno che gioca in Belgio nel Club Bruges. Un file aperto per il futuro, ma forse non solo: qui tutto dipende da Cuadrado.