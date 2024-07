Al momento le piste Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez sono state abbandonate dall'Inter perché non in linea con i diktat di Oaktree. Il fondo californiano e proprietario del nerazzurro preferisce puntare su calciatori più giovani e futuribili: ecco perché, assicura La Gazzetta dello Sport, i due profili in pole adesso sono quelli di Robert Renan e Jakub Kiwior.

Secondo la rosea la prima opzione è il polacco classe 2000 in uscita dall'Arsenal, specie ora che risulta imminente l'arrivo di Calafiori. Il Bologna aveva bussato alla porta dei Gunners per l'ex Spezia che però ha rifiutato la possibilità di trasferirsi in Emilia. "Probabilmente ambisce a un club ancor più ambizioso, come potrebbe esserlo l'Inter, dal momento che non ha chiuso al possibile ritorno in Italia dopo i due anni allo Spezia", si legge.

Sembra invece più complicato arrivare al classe 2003 di proprietà dello Zenit e in prestito all'Internacional: la motivazione riguarda i costi dell'operazione che si prospettano alti.

