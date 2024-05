Il mercato dell'Inter è già in fase avanzata: Taremi e Zielinski sono prenotati e con il Mondiale per club ci si garantirà lo spazio salariale (entro certi limiti per i rinnovi di Lautaro e Barella. Secondo La Gazzetta dello Sport le prossime mosse saranno incentrate soprattutto sull'acquisto di Bento, sebbene i 20 milioni chiesti dall'Athletico Paranaense siano tanti.

Verranno sacrificati alcuni giovani tra i vari Carboni, Satriano, Zanotti, Stankovic e i due Esposito, senza contare che Dumfries andrà via senza un prolungamento. Il pezzo pregiato è Valentin Carboni, vale non meno di 30 milioni, mentre per l'olandese si ci potrebbe accontentare di 20-25 (piace all'Aston Villa).

A quel punto si andrebbe a cercare un sostituto, in tal caso occhio a Kayode e Di Lorenzo, mentre davanti serve una quarta punta che dia gol e continuità. Correa verrà invitato a cercarsi una squadra, mentre l'arrivo di un'altra punta è vincolato all'addio di Arnautovic. Da tempo piace Gudmundsson, valutato 30-35 milioni dal Genoa ma con delle contropartite da poter inserire. Occhio anche a Pinamonti che sarebbe perfetto per ragioni di liste.