"Non è il tempo delle ferite. Neppure delle lacrime. L’Inter tutta ci crede, compatta, come un blocco unico. L’obiettivo scudetto è fisso nella testa di squadra, allenatore e dirigenti: non è l’ora di guardarsi indietro, piuttosto di rincorrere il Napoli". È questo l'incipit di uno degli articoli pubblicati oggi da La Gazzetta dello Sport, chiamata ad analizzare il momento dell'Inter dopo il brutto ko di Firenze.

La squadra di Inzaghi dopo le sconfitte ha sempre avuto la capacità di rialzarsi: in questa stagione sono arrivate solo vittorie dopo i tre ko, mentre nell'annata 2023/24 si contano sei successi dopo sette passi falsi. E da qui l'Inter vuole ripartire. Inzaghi sa che da inizio dicembre ad oggi i nerazzurri hanno giocato 16 partite ufficiali di quattro competizioni diverse e che i suoi giocatori non hanno concretamente mai avuto una giornata di riposo. Ecco perché il tecnico ha deciso di far allenare la squadra stamattina ad Appiano, lasciando poi libero il gruppo: prima della Fiorentina non ci sarà ritiro, con l'appuntamento al centro sportivo fissato direttamente domani mattina. "Un modo per allentare la tensione e soprattutto liberare la testa, perché nell’analisi del post Firenze proprio l’aspetto mentale è stato quello individuato come la causa principale del crollo verticale", spiega la rosea.

