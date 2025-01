L'Al-Hilal ha un sogno: Nicolò Barella. Ma questo sogno rischia di restare tale per i sauditi, che vogliono rinforzarsi in vista del Mondiale per Club in programma la prossima estate.

Come svela la Gazzetta dello Sport, il club arabo ha approfittato della presenza dell'Inter nei giorni passati proprio a Riad per tentare di capire i margini dell'operazione. Ma il centrocampista sardo non si vede da nessuna parte che non sia Milano, almeno per il momento. E lo stesso club nerazzurro non ha la minima intenzione di privarsi di lui.

"Nonostante non abbiano trovato terreno fertile e molto difficilmente ne troveranno mai, non sono gente arrendevole: l’assalto vero è solo rimandato di sei mesi, giusto per presentarsi in America con l’eventuale colpo a effetto - si legge -. Per il progetto viene proprio in soccorso la finestra extra del calciomercato, dal 1° al 10 giugno, pensata giusto per il Mondiale per club". Nel mirino del club dove giocano anche Koulibaly e Milinkovic-Savic c'è pure Salah, in uscita dal Liverpool a parametro zero.

"Nicolò non è ingolosito, però, neanche da quei 18 milioni circa di motivi sul piatto: con la maglia blu dei sauditi potrebbe, infatti, guadagnare fino al triplo di quanto percepisce oggi in nerazzurro. Qui, però, più che i soldi conta il progetto di vita: per ora la mezzala non è intenzionata ad ascoltare nemmeno il corteggiamento di grandi club europei, nonostante faccia sempre piacere ricevere apprezzamento in giro per il mondo, Arabia compresa", assicura la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!