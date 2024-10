Accessibilità, sostenibilità e connettività. Sono queste, sottolinea La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento, le tre parole chiave che orienteranno il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro, oggetto dell'incontro di martedì con il sindaco Sala, la soprintendente Carpani e i ministri Giuli e Abodi.

Per quanto riguarda l'accessibilità, l'obiettivo dei due club è di garantire l’accesso alle persone disabili in tutti i settori, problema che presenta criticità nell'impianto attuale a causa della sua struttura. La "sostenibilità ambientale" è invece il grande tema di responsabilità sociale per presente e futuro: ecco perché nel nuovo San Siro sarebbe prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto per la produzione di energia. Infine, il terzo ed ultimo punto riguarda la connettività, visto che l'attuale impianto è tecnologicamente arretrato e porta delle evidenti difficoltà agli spettatori che vogliono telefonare e navigare. La soluzione? "Schermi dedicati per gli spettatori. App che permettono di vedere statistiche o replay delle azioni, ordinare cibo, acquistare merchandising del club. Servizi di connettività wi-fi ad alta velocità. Contenuti online esclusivi", sintetizza la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!