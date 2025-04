Davide Frattesi alla Roma al posto di... Manu Koné. Lo scenario viene disegnato da La Gazzetta dello Sport che ipotizza un arrivo nella Capitale del centrocampista dell'Inter per rimpiazzare il francese, finito nel mirino del Paris Saint-Germain.

La rosea ricorda che a gennaio un tentativo giallorosso è stato bloccato dalla richiesta da 40 milioni di della dirigenza nerazzurra. "Davide giocava poco e la possibilità di tornare a casa lo tentava non poco - si legge -. Il suo agente ha cercato di accontentarlo, senza successo. Così è arrivato il dietrofront dello stesso giocatore". Poi il minutaggio di Frattesi è aumentato e sono arrivat anche i gol contro Lecce, Udinese e soprattutto Bayern. Guizzi che rischiano comunque di non cambiare il futuro, con la telenovela che potrebbe ripartire in estate. Da non escludere che nella trattativa possa rientrare anche il riscatto di Nicola Zalewski, "ma da Trigoria devono essere pronti a uno sforzo economico".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!