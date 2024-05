"Abbiamo già preso due giocatori di livello (Taremi e Zielinski, ndr). L'iraniano ha caratura internazionale e segnato tanti gol. Siamo contenti ma dovremo allungare il parco attaccanti. Saremo una rosa più lunga rispetto a quest'anno. Con Marotta, Ausilio e Baccin stiamo vedendo altri giocatori. Dovremo rinforzarci perché la stagione sarà lunga, speriamo che ci siano pochi infortuni come quest'anno dove siamo stati bravi nella preparazione". Così Simone Inzaghi dopo il match di Reggio Emilia.

Il tecnico nerazzurro, insomma, ha parlato chiaro: lui vorrebbe cinque punte. Taremi prenderà il posto di Sanchez e, al netto degli sviluppi legati ad Arnautovic, il reparto offensivo per chi deve stare attento al bilancio potrebbe essere a posto. Ma Inzaghi, per una punta in più, è pronto a rinunciare ad altri innesti e lo dirà a Marotta, Ausilio e Baccin nel summit di fine maggio, come riferisce la Gazzetta dello Sport.

Fino al 20 maggio tutto è congelato in attesa che il presidente Zhang definisca il piano di rifinanziamento del club. In stand by pure i rinnovi dello stesso tecnico, di Barella e di Lautaro. L'allenatore neo campione d'Italia, invece, si sente coperto negli altri reparti.