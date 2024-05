In vista di Inter-Lazio, ultima partita dell'Inter in casa, giorno della premiazione per il ventesimo Scudetto e penultima gara stagionale, la Gazzetta dello Sport rende note le intenzioni di formazione di Simone Inzaghi. Due partite per agguantare gli ultimi due successi e raggiungere il traguardo delle 30 vittorie stagionali. Obiettivo dichiarato dallo stesso allenatore nel post-Frosinone e ribadito dalla Gazzetta dello Sport circa le idee del piacentino a qualche giorno dal faccia al faccia con la sua ex squadra.

"Lo scudetto della seconda stella è già sul petto dei nerazzurri, ma al tecnico di Piacenza non basta: vuole fare un altro passo nella storia. Non solo quella nerazzurra, ma anche quella del calcio italiano" si legge su Gazzetta.it. Da quando, la Serie A è tornata a 20 squadre (nel 2004-05) solo solo tre sono riuscite centrare i trenta successi nella stessa stagione: la Juventus di Allegri nel 2017-18 e l'Inter di Mancini nel 2006-07 (irraggiungibile il record di 33 successi della Juventus di Conte dei 102 punti).

Ecco perché contro una Lazio alle ultime chiamate per la Champions, Inzaghi "non ha intenzione di fare il turnover visto a Reggio Emilia e a Frosinone: anche se gli allenamenti alla Pinetina sono stati sospesi fino al mercoledì, tutto lascia pensare che in campo andranno molti, o addirittura tutti i titolarissimi". Questa Inter d'altronde può ancora battere anche il record di 97 punti della storia nerazzurra ed eguagliare o superare la soglia 89 reti segnate nel 2020-21 con Conte.

