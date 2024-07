Chi vive Appiano lo ripete da giorni: Taremi segna sempre. Questo quanto sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, commentando l'amichevole di ieri tra l'Inter e la Pergolettese nella quale proprio l'iraniano ha confermato il suo feeling con la rete.

E Inzaghi si è già innamorato di lui, confermando come in questa stagione la concorrenza per Lautaro e Thuram sarà più agguerrita rispetto allo scorso campionato. L’iraniano sta strappando consensi: due gol al Lugano il 17 luglio e un altro alla Pergolettese ieri pomeriggio. Ha punto già tre volte nelle prime due uscite.

Mehdi è arrivato all’Inter dopo aver sfiorato il Milan. Nel 2021 ha segnato alla Juventus dopo un minuto. Nel 2018 è stato a un soffio dall’eliminare CR7 dal Mondiale. Mordovia Arena di Saransk, Iran-Portogallo, minuto 94, palla sul sinistro, tiro sull’esterno della rete tra l’incredulità e la disperazione. Ora se lo gode Inzaghi, che può contare su più di duecento gol in carriera, spiega la rosea.