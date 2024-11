Archiviato il successo sull'Arsenal, l'Inter torna con la testa al campionato e il calendario propone l'incrocio ad alta quota con il Napoli dell'ex Conte. Considerando il turnover massiccio visto in Champions, non sembra difficile anticipare le scelte di formazione di Inzaghi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, ad esempio, pronti a tornare titolari ci sono Thuram e Dimarco, in campo solo a ripresa inoltrata contro i Gunners. Dal 1' si rivedranno anche Barella e Mkhitaryan, pure loro inizialmente in panchina nella notte di mercoledì scorso. A destra, invece, Darmian sembra favorito su Dumfries.

I dubbi di Inzaghi sono soprattutto quelli che riguardano la difesa. Se Bastoni è la certezza (nemmeno un minuto contro gli inglesi di Arteta), per le altre caselle del trio difensivo - secondo la rosea - c’è una discreta concorrenza: da quando ha recuperato dall’infortunio alla coscia, Acerbi si allena in funzione del Napoli, ma il De Vrij delle ultime uscite garantisce grande affidabilità. Sul centrodestra è testa a testa tra Pavard e Bisseck, mai così vicini nelle gerarchie come in questa stagione. Acerbi e Pavard partono avanti. Per ora...

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

