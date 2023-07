"Iniziare la terza stagione consecutiva alla guida dell’Inter è già di suo una rarità. Il mestiere è usurante e in questi luoghi di solito si sopravvive assai meno: ciò che tocca adesso a Simone Inzaghi non accadeva dai tempi del primo Mancini, annata 2006-07. Per questo, viste le turbolenze della scorsa stagione, inutile ora mordicchiarsi la lingua: nel presentare ieri la nuova stagione, il tecnico nerazzurro ha detto chiaro e tondo quale sia l’obiettivo massimo inciso sui muri di Appiano e ripetuto alla truppa ogni santo giorno. Vincere lo scudetto, che ancora manca al curriculum dell’allenatore, e aggiungere quindi una stella nel petto della maglia nerazzurra". Lo sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport all'indomani delle parole del tecnico nerazzurro.

Paradossalmente, ma solo in apparenza, Inzaghi inizia la stagione con il contratto in scadenza. "Dopo una finale di Champions giocata e altre due coppe in bacheca, Simone pensa comprensibilmente di meritare un allungamento e lo ha riferito a chi di dovere. Il club è pronto a parlarne e a dare a Inzaghi il nuovo status meritato sul campo, ma non sarà il primo argomento in agenda visti i tanti nodi del mercato. Probabilmente dopo la tournée in Giappone e prima dell’inizio della A si entrerà nello specifico per allungare il rapporto con Simone. Questione di settimane, insomma", spiega la rosea.

