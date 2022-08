Dopo le prime indiscrezioni di questo pomeriggio che davano Marcelo Brozovic in forte dubbio per la trasferta con il Lecce, valida per la prima giornata di campionato, la Gazzetta dello Sport torna ottimista sul croato. Il croato, unico assente alla sessione di allenamento pomeridiana, durante la quale ha svolto un programma di lavoro personalizzato, "il dolore al polpaccio sta - secondo i colleghi della Rosea - progressivamente sparendo" nonostante gli ultimi esami svolti suggeriscano cautela. La contrattura accusata venerdì non preoccupa particolarmente e Simone Inzaghi conta di poter schierare Epic Brozo titolare già a Lecce, "o comunque di averlo a disposizione in caso di necessità a partita in corso - si legge-. Se il recupero procederà come negli ultimi due giorni, potrebbe tornare regolarmente in gruppo già da mercoledì" ma il suo impiego nell'ultima amichevole in programma per mercoledì contro il Sant’Angelo è da escludere. Il suo ritorno in gruppo infatti non è previsto prima di giovedì-venerdì.