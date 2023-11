Dopo un mese e mezzo, riecco Arnautovic. Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'austriaco sarà tra i convocati per la partita di domani con il Salisburgo: un match che potrebbe dare già l'accesso matematico agli ottavi di Champions. Partirà ovviamente dalla panchina.

Per il resto, il giornale prevede diversi cambi di formazione rispetto all'undici sceso in campo a Bergamo sabato sera. Dentro, con ogni probabilità, Bastoni, Carlos Augusto, Darmian, Frattesi e Sanchez. Tirano il fiato De Vrij, Dimarco, Mkhitaryan e Thuram. Ovviamente ai box Pavard e Cuadrado. Partenza per l'Austria fissata per le 17 di oggi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro.

