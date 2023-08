Simone Inzaghi sta per firmare il suo nuovo contratto con l'Inter fino al 2025. Stesso ingaggio, un anno in più di prima, come spiega La Gazzetta dello Sport. "È lo scudetto numero 20 l’obiettivo dichiarato, nessuno può nascondersi visto il valore della rosa. Nonostante ci sia sempre quella casella del centravanti da riempire nel turbolento post-Lukaku", riporta oggi la rosea.

La decisione segue peraltro la filosofia di Beppe Marotta, che anche negli altri club non ha mai cominciato una stagione con l'allenatore in scadenza di contratto. Un riconoscimento importante, per Inzaghi, primo tecnico ad arrivare al terzo anno di Inter dalla prima era Mancini nel 2006-07. L'intesa è stata raggiunta rapidamente, si trattava solo di formalizzarla, come ha spiegato ieri l'agente Tullio Tinti. "La strada fatta in Champions ha cancellato, quindi, la delusione delle dodici sconfitte in campionato e del terzo posto a distanza siderale dal Napoli - si legge sul quotidiano - Adesso, però, la speranza dell’intero corpo tecnico è di ripartire di slancio, sfruttando il vento che soffia ancora forte dalla scorsa stagione, nonostante la rosa abbia ormai cambiato pelle. Non perdere punti subito, visto anche un calendario piuttosto favorevole, può aiutare a non ricadere negli errori passati. Nello stesso tempo, con questa mossa diventa ancora più evidente il riconoscimento societario per il lavoro di Simone. È un messaggio altamente simbolico: serve a sgombrare subito il campo da qualsiasi alibi e a rafforzare il più possibile la figura dell’allenatore già a caccia di quella nuova stella".