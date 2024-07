Prima amichevole dell’anno per i Campioni d'Italia dell'Inter che domani affronteranno gli svizzeri del Lugano alle 18,30 ad Appiano Gentile. Primo appuntamento al buio... ma solo per gli spettatori che non potranno assistere al match né di persona né in TV. Per la prima amichevole della nuova Inter, ancora in divenire, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi: "Inzaghi schiererà dall’inizio i due nuovi volti, Josep Martinez e Mehdi Taremi, mentre dei titolari fissi ci sarà soltanto Henrikh Mkhitaryan".

L'armeno ricomincia da dove ha finito e torna ad essere imprescindibile e onnipresente. Il nuovo arrivato Martinez si alternerà con Di Gennaro e Radu, mentre in difesa avranno spazio i vari Alessandro Fontanarosa, Zinho Vanheusden e a Yann Aurel Bisseck. Fasce affidate ad Mike Aidoo e Carlos Augusto, mentre a centrocampo ci saranno Lucien Agoumè e Issiaka Kamate. Davanti, oltre a Taremi, ci sarà Joaquin Correa.

