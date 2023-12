Simone Inzaghi è cresciuto e adesso guarda tutti dall'altro, non solo per quanto riguarda la classifica della sua Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per il tecnico nerazzurro questa è la sua migliore partenza nel triennio a Milano: mai aveva toccato quota 35 punti dopo 14 partite. Conte era arrivato a 37 nel primo anno interista, meglio hanno fatto Mourinho nel 2009-10 e Mancini nel 2006-07. E ovviamente Trapattoni nell'anno dello scudetto dei Record 88-89.

Inzaghi però è migliorato tantissimo: dalla gestione del gruppo alla “vicinanza” ai calciatori con un ruolo che impone anche altro. Ognuno sa cosa fare e in campo si vede. E poi le rotazioni, finalmente convincenti: nessuno è lasciato indietro e tutti sono coinvolti, come dimostrano ad esempio Asllani e Bisseck, lasciati in campo anche nel secondo tempo a Lisbona nonostante i parziale impietoso di 3-0 per il Benfica. Altro esempio? L'emergenza in difesa a Napoli è stata superata brillantemente, vedendo come si è adattato Carlos Augusto in un ruolo non esattamente suo.

L'Inter è un blocco unico, forgiato da Inzaghi. E punta lo scudetto.