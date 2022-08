Ma se sul campo le cose vanno risolte da Inzaghi, sul mercato Marotta e Ausilio stanno per completare il progetto di inizio estate. Manca un difensore e sarà Francesco Acerbi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore che potrebbe essere già domani a Milano per svolgere le visite mediche. "L’affare con la Lazio è praticamente chiuso: prestito gratuito con diritto di riscatto. Acerbi ha la giusta esperienza (anche internazionale) per calarsi subito nella nuova realtà ed essere pronto all’uso. Era lui la prima scelta di Inzaghi: accontentato", si legge.