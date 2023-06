E' tutto pronto per il 'T-day'. Domani, salvo contrattempi dell'ultima ora, Marcus Thuram sbarcherà a Milano per muovere i suoi primi passi da giocatore dell'Inter. L'iter è quello classico: il centravanti francese figlio d'arte prima sosterrà la visite mediche tra Humanitas e Coni, poi viaggerà verso la sede di Viale della Liberazione per apporre la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro per le prossime cinque stagioni, a sei milioni netti l’anno. "Con due anni di ritardo, ecco che Marcus e l’Inter possono finalmente cominciare la loro avventura insieme: Thuram era stato vicinissimo al nerazzurro nell’estate 2021, prima scelta per il dopo Lukaku.

Ma un brutto infortunio al ginocchio fece saltare tutto, con rimpianto. Domani il cerchio si chiuderà", si legge sulla Gazzetta dello Sport.