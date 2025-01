Questa sera l'Empoli, mercoledì lo Sparta Praga. L'Inter vuole accelerare in Serie A (per tenere il passo del Napoli) e il Champions League (per avvicinarsi agli ottavi), un doppio binario che spinge Inzaghi a fare delle scelte di formazione basate sulle due competizioni: il turnover questa volta sarà più in campionato che in Europa, a differenza di quanto successo nella prima parte di stagione.

La Gazzetta dello Sport giustifica così la probabile panchina iniziale di Bastoni in difesa, di Thuram in attacco e del recuperato Mkhitaryan a centrocampo: i tre titolarissimi verranno tenuti a riposo proprio in vista di Praga. Al loro poso fiducia a Carlos Augusto, Asllani e Taremi. Per il resto solo conferme, con un occhio partitcolare sul centrocampista albanese e l'attaccante iraniano. "Inzaghi ha parlato a lungo con i due, nelle ultime ore - scrive la rosea -. Li ha tranquillizzati, ha confermato loro ancora una volta la fiducia. E, quel che più conta, ha intenzione di far seguire i fatti alle parole".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!