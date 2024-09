L'Inter aveva tre obiettivi: vincere prima di tutto, ma anche far ritrovare il gol a Lautaro e dimostrare di poter fare a meno anche di Barella. Come spiega la Gazzetta dello Sport, tutti e tre gli obiettivi sono stati centrati: risultato parecchio stretto per quanto visto in campo, Lautaro ha segnato una doppietta e Frattesi - il sostituto di Barella - è stato il migliore in campo.

Il dato sul quale però dovrà riflettere Inzaghi è quello che riguarda i gol subiti: tenere aperta una partita largamente dominata deve far pensare. E allora l’Inter può già scrivere sulla lavagna il prossimo obiettivo: non prendere gol, tanto meno due nella stessa partita, cosa già accaduta tre volte in sei turni.

I nerazzurri - secondo la rosea - devono ritrovare la cattiveria che hanno un po’ smarrito e il gusto di dominare senza lasciare speranze all’avversario: l’anno scorso chi giocava contro i nerazzurri aveva sempre la sensazione di un’ineluttabile sconfitta. Adesso no. Intanto la vittoria è arrivata ed è ripartito Lautaro: due notizie di importanza enorme per Inzaghi.